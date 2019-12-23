MasterChef Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında? MasterChef Güzide Mertcan nereli?

MasterChef yarışmasında yaptığı yemeklerden çok eşi ile birlikte sahip olduğu evi ile adından sıkça söz ettiren Güzide Mertcan, yatığı yemekler konusunda da ne kadar başarılı olduğunu MasterCef yarışmasında son dörde kalarak ispatladı. MasterChef yarışmasında zaman zaman yemek yaparken yaptığı panik ve tepkiler ile dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan son haftada eleme potasında yer almadan direkt olarak Cemre ile birlikte finale adını yazdıran isimlerden biri olmuştu. Peki MasterChef Güzide Mertcan kimdir, kç yaşında?

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı. Şuan yeni güzellik merkezi tadilat sürecinde. Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor; "Artık 30 lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden master chefe katıldım"