MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye 27. bölümde zorlu sınav

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de ilk iki eleme adayı belli oldu. Peki, kırmızı takım ve mavi takım arasından hangisi takım oyununda daha başarılıydı? İşte galip olan takım...

TAKIM OYUNUNU HANGİ EKİP KAZANDI?

İspanyol yemekleri yaparak yarışan mavi ve kırmızı takım arasında oylama yapıldı. Yemeklerde en başarılı olan takım Mavi takım oldu. Kırmızı takım elemeye kaldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oynandı. Eda bireysel dokunulmazlığı aldı. Eda ilk eleme adayını söyledi. Eda, Açelya'nın ismini verdi. İlk eleme adayı Açelya olurken ikinci eleme adayı oylama ile belirlendi. İkinci eleme adayı da Faruk Batuhan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar Bursa Misi Köyü'nde yarışacaklar. Yarışmacılar köy hayatını ilk kez yaşadı ve yarışmaya geçtiler. Bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşam kimler eleme potasına yazılacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 27. BÖLÜM FRAGMANI