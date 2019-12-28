MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye finali ne zaman yapılacak?

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de artık yarı final zamanı. Dün akşam yapılan son eleme kritik dakikalar yaşandı. Dün akşam Alican, Ekin ve Güzide eleme potası için toplamda üç oyuna çıktı ve şeflerden en yüksek puanı almak için yarıştılar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de dün akşam şeflerin puanlaması sonucu üç oyun sonunda en düşük puanı alan isim Ekin oldu. Ekin yarışmaya veda ederken Güzide, Alican ve Cemre yarı finalde yarışacaklar.

MASTERCHEF EKİN KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

MASTECHEF TÜRKİYE YARI FİNAL HEYACANI

MasterChef Türkiye'de bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. Cemre, Güzide ve Alican en güzel yemeklerini bu akşam çıkartmak zorundalar. Finale kimler gidecek merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yarı final mücadelesi izlenecek. Final ise yarın akşam (Pazar) gecesi yapılacak. Türkiye'nin MasterChef'i kim olacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARI FİNAL YENİ BÖLÜM FRAGMANI