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28.11.2019 - 07:21 |

MasterChef kim elendi, sürpriz değişiklik! İşte MasterChef Türkiye eleme potasındaki isimler

MasterChef Türkiye'de kim elendi. Dün akşam ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı MasterChef Türkiye'de iki isim daha eleme potasına yazıldı. Peki, Güzide ve Rıfat'ın eleme potasında olduğu MasterChef'te diğer eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de eleme ne zaman yapılacak?

MasterChef kim elendi, sürpriz değişiklik! İşte MasterChef Türkiye eleme potasındaki isimler

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu hafta eleme potasına çıkan isimler belli oldu. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Dün akşam ikimnci dokunulmazlık oyunu oynandı ve takımlarda herkes ikili düellolara çıktı. Mavi takım ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlk eleme adayları mavi takımdan Güzide ve Rıfat'tı. Dün akşamki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlıkta bir ilk yaşandı. Şefler hiçbir yarışmacının tabağını beğenmedi ve bireysel dokunulmazlık alan olmadı. Yapılan oylamada ise en çok oyu alan isimler Batuhan ve Kıvanç oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?

MasterChef Türkiye'de eleme günü değişti. Perşembe akşamları yapılan eleme artık cuma akşamları yayınlanacak. MasterChef Türkiye bu akşam MasterClass bölümü ile ekrana gelecek. Yarın akşam ise elenen isim belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 56. BÖLÜM FRAGMANI

Şişli'de öldürülen İranlı ajanın katil zanlısı yakalandıŞişli'de 2 hafta önce yolda yürürken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından kafasına ateş edilerek öldürülen ve eski İran ajanı olduğu tespit edilen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı İstanbul polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tetikçi olduğu belirlenen 20-25 yaşlarındaki Türk şahısın sorgusundan polis cinayetin perde arkasını aydınlatmaya çalışacak.
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