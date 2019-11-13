MasterChef kim kazandı! MasterChef Türkiye 47. bölüm fragmanında kör tadım

TV8 ekranının ilgiyle takip edilen yaırşması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Dün akşam 46. bölümü yayınlanan yarışmada ilk dokunulmazlık mücadelesi verildi. Yarışmada heyecan dolu dakikalar yaşandı.

İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu Kıvanç'ın kaptanlığında kırmızı takım kazandı. Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlıkta yarışan mavi takımda dokunulmazlığı alan isim Rıfat oldu ve ilk eleme adayı olarak Mustafa'yı potaya yolladı. İkinci isim ise oylamada belli oldu. Cemre ve Alican 4'er oy alırken, eleme potasına gidecek ismi takım kaptanı olan Suna belirledi. Suna ikinci isim olarak Alican'ı söyledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE KÖR TADIM YAPILACAK

MasterChef Türkiye bu akşam 47. yeni bölümü ile ekrana gelecek. İkinci dokunulmazlık oyununun oynanacağı gecede mavi ve kırmızı takımdan 2'şer kişi kör tadım yaparak takımlarına puan kazandırmaya çalışacak. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı yarışmada dokunulmazlık kimin olacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 47. BÖLÜM FRAGMANI