MasterChef kim kazandı? MasterChef Türkiye ilk eleme adayları belli oldu

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye dün akşam ilk dokunulmazlık oyunu ile ekrana geldi. Gaziantep'te yapılan çekimlerde mavi ve kırmızı takım önemli isimlere menü çıkardı. Peki, ilk dokunulmazlık kimin oldu? Eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu 7-4 kırmızı takım kazandı. Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı ardından da ilk eleme adaylarını belirledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı alan isim Ekin olurken, ilk eleme adayı olarak Rıfat'ın adını verdi. İkinci eleme adayı ise oylama ile belli oldu. İkinci eleme adayı ise 3 oyla Güzide oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 55. BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. İkinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek olan mavi ve kırmızı takımda dokunulmazlığı kim alacak merak konusu. Rıfat ve Güzide'nin karşısına hangi isimler çıkacak. Bu akşam yarışmacılar mantı yapacaklar.