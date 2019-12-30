2019 MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef'i kim kazandı? Ödül ne?

MasterChef macerası ağustos ayında başladı ve 5 ay boyunca birbirinden ilginç yarışlar yaşandı. Yarışmanın en talihsiz ismi Onur Dursun'du. Onur daha ilk haftadan yarışmaya veda eden isim oldu. Sırasıyla Nalan, Orhan diye gitti.

Eda'nın konuşmaları şefler dahil herkesin diline dolandı. Elini vicdanına koyan Eda daha fazla dayanamadı ve elendi. Açelya bir türlü adapte olamadı ve hüzünlü sonu yaşadı. Yarışmada en kriz yaratan isimlerden biri de Mustafa'ydı. Mustafa'nın gelişi gibi gidişi de olaylı oldu. Şeflere isyan eden Mustafa veda etmeden atar yaparak ayrıldı yarışmadan... Yarışmanın en iddialı isimlerinden Suna'yı bir ciğer götürdü. Yasin "Bum"ları ile güldürdü. İyi bir kopyacı ve azimli olması onu ileri seviyelere taşıdı. Batuhan ve Ekin potada kala kala sonunda elendi.

Geriye Cemre, Güzide ve Alican kaldı. Yarı finalde gözyaşlarına boğulan ve sosyal medyadan yemediği linç kalmayan Güzide ilk turda beklentilerin altında kalınca diğer turlarda toparlasa da finali göremedi.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Dün MasterChef'te 5 aylık sürecin sonuna gelindi. Cemre ve Alican finalede şeflere dünya ve Türkiye mutfağından kendilerince harmanladıkları yemekleri sundular. Canlı yayında ise ailelerinin önünde son yemeklerini yaptılar. İlk iki turu 1 sayı önde geçiren Cemre son turda atağa geçti ve Alican'ı 68-64 mağlup etti.

BÜYÜK ÖDÜL NE?

Cemre bu sonuçla son model arabayı almaya hak kazandı.

RIFAT NEDEN YOKTU?

Hayranlarının merak ettiği Rıfat ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Başarılı yarışmacının askerlik sebebiyle iki programa da gelemediği öğrenildi.