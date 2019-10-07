MasterChef Türkiye 25. bölüm fragmanı! MasterChef'te kaptanlık yarışından kovuldu...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Heyecanın eksilmediği yarışmada kaptan kim olacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ARTIK YENİ GÜNÜNDE...

MasterChef Türkiye artık Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri ekrana gelecek. O Ses Türkiye yarışmasının hafta sonu yayınlanması sebebiyle MasterChef Türkiye hafta içi izleyici ile buluşacak.

MASTERCHEF'TE YENİ YARIŞMACI

Bu hafta yarışmaya yeni bir isim dahil oluyor. Yarışma için çok iddialı olan Yekaterina Sungur nasıl bir performans sergileyecek merak konusu.

MASTERCHEF'TE KAPTAN KİM OLACAK?

MasterChef Türkiye yeni bölümde kaptanlık yarışı yapılacak. Mavi takımın kaptanı olmak için herkes kıyasıya bir mücadele verecek. Mehmet Şef stüdyodan kimi kovuyor merak konusu. İşte yeni fragman...

MASTERCHEF TÜRKİYE 25. BÖLÜM FRAGMANI