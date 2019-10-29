MasterChef TÃ¼rkiye 29 Ekim Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mÃ¼! DokunulmazlÄ±k oyununda bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadele...

TV8'in heyecanla takip edilen yarÄ±ÅŸmasÄ± MasterChef TÃ¼rkiye'de heyecan dinmek bilmiyor. DÃ¼n akÅŸam 37. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelen MasterChef TÃ¼rkiye'de kaptanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

Bu akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelecek olan MasterChef TÃ¼rkiye'de 29 Ekim Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yapÄ±lacak. TakÄ±mlar dokunulmazlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda gazilerimize yemek yapacaklar.

MASTERCHEF TÃœRKÄ°YE 38. BÃ–LÃœM FRAGMANI

KAPTANLIK YARIÅžINDA KÄ°M BÄ°RÄ°NCÄ° OLDU?

Åžefler kaptanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§in yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan 3 ayrÄ± kurabiye Ã§eÅŸidi istedi. En iyi Ã¼Ã§ yarÄ±ÅŸmacÄ± olarak Suna, Cemre ve RÄ±fat Ã§Ä±ktÄ±. Suna'nÄ±n ÅŸeflerden izinsiz tabaÄŸÄ±ndan kurabiye yemesi ile Somer Åžef Suna'yÄ± kaptanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±raktÄ±. RÄ±fat ve Cemre arasÄ±ndaki seÃ§im sonucuna gÃ¶re ise bu hafta mavi takÄ±mÄ±n kaptanÄ± RÄ±fat oldu.

JÃœRÄ°DEN BÃœYÃœK CEZA

KaptanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda kurabiyeleri yetiÅŸtiremeyen 6 kiÅŸiye ÅŸeflerden gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir ceza geldi. GÃ¼zide, Alican, KÄ±vanÃ§, Yasin, Batuhan ve Ekin'in yer aldÄ±ÄŸÄ± 6 kiÅŸiye iki ceza verildi. CezalÄ± olan 6 kiÅŸi MasterClass eÄŸitimine katÄ±lmayacak.

Ä°kinci ceza ise; 6 yarÄ±ÅŸmacÄ± arasÄ±ndan 2 kiÅŸi direk olarak eleme potasÄ±na girecek. YapÄ±lan ceza yarÄ±ÅŸmasÄ±nda eleme potasÄ±na giren iki isim Ekin ve Alican oldu.

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