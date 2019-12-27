MasterChef Türkiye Cemre kaç yaşında? Masterchef Cemre kimdir? İşte özel yaşamı...

MasterChef Türkiye 2019 'un ilk finalisti belli oldu. Pazar akşamı yaşanacak olan büyük finalin yarışmacılarından biri Cemre. İzleyiciler tarafından MasterChef Türkiye Cemre kimdir? Kaç yaşında? Asıl mesleği araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye yarışmasında mücadele eden Cemre'nin yaşamına dair bilinenler...

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.