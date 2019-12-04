MasterChef Türkiye eleme potasına giden ilk isim! MasterChef 60. bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye son bölümde yeni sisteme göre eleme potasına giden ilk yarışmacı belli oldu. Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım belli oldu. Peki, eleme potasına kim gitti?

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel hazırlanan bölümde mavi ve kırmızı takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununda sürpriz bir sonuç yaşandı. Verilen oylara göre iki takım da eşit puan aldı. Yapılan değerlendirmeye göre iki takımdaki yarışmacılar arasında eleme potasına gidecek ismin belirlenmesi için yarışmasına karar verildi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

7 Kişinin birden yarıştığı MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlığı alan isim Batuhan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME POTASINA GİDEN İLK İSİM KİM OLDU?

Eleme potasına gidecek olan ismin belirlenmesi yapılan yarışta diğerlerinden daha başarısız olan dört tabak Rıfat, Alican, Yasin ve Güzide'nin tabağıydı. Şeflerin verdiği karara göre bu hafta MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden ilk isim Yasin oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 60. BÖLÜM FRAGMANI