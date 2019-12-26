MasterChef Türkiye final günü ne zaman? Somer Şef açıkladı: 2019 MasterChef final tarihi...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de final geldi çattı. Bu akşam son bölümüyle ekranlara gelen yarışmada haftanın ilk iki eleme adayı belirlenmiş durumda. Peki merakla araştırılan eleme adayları kimler ve MasterChef Türkiye finali ne zaman?



MASTERCHEF İLK İKİ ELEME ADAYI KİMLER OLDU, KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk iki eleme adayı Ekin ve Alican oldu. 3. eleme adayı bu akşam belli olacak ve Cuma günü bir kişi daha elenecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLACAK? YARI FİNAL HEYECANI

MasterChef Türkiye'de yarın kritik bir akşam yaşanacak. Güzide ve Cemre yarı final için yarışacaklar. Toplamda üç oyun oynayacak olan Güzide ve Cemre arasından oyunlarda en fazla puanı toplayan kişi yarı finale yükselirken diğer kişi Ekin ve Alican ile eleme potasında yarışacak.



MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?



MasterChef 2019’un final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Final bölümünde yine 3 oyun oynanacak. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef’in şampiyonu olacak.