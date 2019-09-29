MasterChef Türkiye fragman! Kim kaptan olacak?

Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışması bu akşam 20:00'de TV8'de...

MASTERCHER TÜRKİYE'DE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de hayallerine en son veda eden isim Müge oldu.

MÜGE GÜNEY KİMDİR?





Müge Güney, 32 yaşındadır. İstanbul Bakırkoy doğumlu olan yarışmacı, Uluslararası Lojistik bölümü mezunudur. Kendi mesleğini bırakıp hizmet sektörüne yönelmiştir.

Çeşitli otellerde çalıştıktan sonra THY Doco'da uçan şef olarak uçtu ve Mutfak Sanatları Akademisi'ni bitirdi. Karaköy'de arkadaşlarının açmış olduğu hamburgerciye menü danışmanlığı yaptı ve Galata'da çalıştı. En büyük hobisi seyahat ve dans etmek.

Dünyanın birçok ülkesinde bulundu, değişik tatlara her zaman açık ama Peru mutfağına olan aşkıyla kendini anlatıyor.

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