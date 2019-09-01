MasterChef Türkiye ilk kaptanı kim olacak? Yarışmacılar kimler?

MasterChef Türkiye haftanın 3 günü ekrana gelecek. Bu akşam 6. bölüm yayında olacak. Mehmet Şef adeta yarışmacılara ecel terleri döktürüyor. Mehmet Şef'in Mustafa ve Onur'la yaşadığı diyalog gerilimin boyutunu artırırken Danilo Şef ile Yasin arasındaki "yemek adı" muhabbeti eğlenceli anlar yaşatıyor.

Bugün yayınlanacak olan bölümde yarışmacılarından biri kaptan seçilecek. Peki bu kaptan kim olacak?

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

Suna Aydın, Ekin Eylem Ulaş, Mustafa Aydın, Eda Karabulut Nayir, Açelya Kılıçay, Murat Tokmak, Rıfat Yurttaş, Cemre Uyanık, Onur Dursun, Güzide Mertcan, Nalan Toprak, Yasin Obuz, Batuhan Bayır, Faruk Batuhan Öner.