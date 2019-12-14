MasterChef Türkiye kim elendi? Bu hafta kim gitti? İşte elenen isim...

MasterChef Türkiye yarışmasında final heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Final gününe az bir süre kala MasterChef Türkiye'de heyecan artıyor. Takım oyunlarından bireysel oyunlara dönülen MasterChef Türkiye hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Peki 13 Aralık 2019 Cuma günü MasterChef Türkiye'de kim elendi?

67. bölümde elemeye kalan Güzide, Batuhan ve Rıfat Tournedos Alla Rossini yaptılar. Bu yemek sonrası şefin tabağına en uzak isim yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giren isimler, mavi takımdan Rıfat olurken, kırmızı takımdan ise Güzide oldu. Raıft ve Güzide arasında eleme oyunu oynandı.

Güzide ve Rıfat'tın tabağından en beğenilen tabak Güzide'nin oldu ve Rıfat MAsterChef Türkiye'ye veda etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 16 Aralık 2019 Pazartesi günü ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye yeni bölümünde ünlü isimler yarışacak. Alişan, Buse Varol, Demet Akalın, Okan Kurt'un konuk olacağı MasterChef Türkiye yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanacak. İşte MasterChef Türkiye 68. yeni bölüm fragmanı...