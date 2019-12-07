TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı dün akşam yaşandı. Yasin ve Cemre'nin eleme adayı olduğu geceye bir isim daha dahil oldu. Peki, son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Bu hafta üçüncü kez mavi takım galip geldi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Yasin ve Cemre'nin eleme potasında olduğu gecede kırmızı takımın son yarışmacısı Batuhan da eleme potasına girdi. Eleme yemeği Somer Şef'ten geldi. Kilis pie olarak bilinen yemeği yapan yarışmacılar arasından ilk çıkan isim Cemre oldu. Batuhan ve Yasin arasında yapılan seçimde ise elenen isim Yasin oldu.

MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor.

Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

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