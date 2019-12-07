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07.12.2019 - 10:44 |

MasterChef Türkiye kim elendi? Masterchef elenen isim herkesi şok etti...

MasterChef kim elendi? Dün akşam yapılan eleme gecesinde MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. Yasin ve Cemre'nin eleme potasında olduğu MasterChef'te son aday Batuhan oldu. Üç kişi arasında yapılan son yarışmada elenen isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de elenen isim...

MasterChef Türkiye kim elendi? Masterchef elenen isim herkesi şok etti...

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı dün akşam yaşandı. Yasin ve Cemre'nin eleme adayı olduğu geceye bir isim daha dahil oldu. Peki, son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Bu hafta üçüncü kez mavi takım galip geldi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Yasin ve Cemre'nin eleme potasında olduğu gecede kırmızı takımın son yarışmacısı Batuhan da eleme potasına girdi. Eleme yemeği Somer Şef'ten geldi. Kilis pie olarak bilinen yemeği yapan yarışmacılar arasından ilk çıkan isim Cemre oldu. Batuhan ve Yasin arasında yapılan seçimde ise elenen isim Yasin oldu.

MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor.

Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
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