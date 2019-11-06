MasterChef Türkiye mavi takımda şok eden karar! MasterChef 43. bölüm fragmanı

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam 43. bölümü ile ekrana gelecek olan yarışmada ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mavi takımın aldığı kararlar herkesi şaşırtacak.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununda en iyi menüyü çıkarara birinci olan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık ardından da eleme potasına gidecek yarışmacıları belirledi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı en iyi tabağı çıkararak alan isim Kıvanç oldu. Kıvanç, Mustafa'nın ismini verdi. İlk aday Mustafa olurken, oylama sonucunda en çok oyu alarak eleme potasına giren ikinci isim de Suna oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE MAVİ TAKIMDAN ŞOK EDEN KARAR!

Suna ve Mustafa'nın eleme potasına girmesi mavi takımda dengeleri değiştiriyor. Yeni bölümde Suna, oyun dışı kalmak istediğini söylüyor. Eleme potasında yer alan Mustafa ve Suna; Kıvanç'ın potaya girememesinin ardından oyundan uzak kalmak istediklerini söylüyorlar. Fakat sonradan ani bir kararla takımda yer almak istiyorlar. Bu akşam MasterChef Türkiye'de dengeler değişecek.

İkinci dokunulmazlık oyununda hangi takım galip gelecek? Eleme potasında kimler olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE 43. BÖLÜM FRAGMANI