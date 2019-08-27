MasterChef Türkiye yarışmacısı Batuhan Bayır kimdir?

MasterChef'te asıl yarışma şimdi başlıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde seçilen 14 kişi izleyicinin karşısına çıkacak. Batuhan Bayır da bu isimlerden biri... Peki, Batuhan Bayır kimdir?

BATUHAN BAYIR KİMDİR?

Batuhan Bayır 22 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Batuhan Bayır'ın mesleği ise aşçılık. Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.