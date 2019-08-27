27.08.2019 - 15:04
MasterChef Türkiye yarışmacısı Batuhan Bayır kimdir?
MasterChef Türkiye 5. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dünkü bölümde 14 kişilik as kadro belli oldu. Batuhan Bayır da 14 kişilik kadroya adını yazdırdı. Şimdi "Batuhan Bayır kimdir?" sorusu gündem olmuş durumda...
MasterChef'te asıl yarışma şimdi başlıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde seçilen 14 kişi izleyicinin karşısına çıkacak. Batuhan Bayır da bu isimlerden biri... Peki, Batuhan Bayır kimdir?
BATUHAN BAYIR KİMDİR?
Batuhan Bayır 22 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Batuhan Bayır'ın mesleği ise aşçılık. Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.
İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.