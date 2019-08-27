27.08.2019 - 15:22
MasterChef Türkiye yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?
TV8 kanalının büyük beğeniyle izlenilen MasterChef Türkiye yarışmacıları, izleyicilerde merak uyandırıyor. 80 kişi arasından sıyrılıp gelen ve 14 kişi arasına adını yazdıran Yasin Obuz'un kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleği araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Yasin Obuz hakkında merak edilen bilgiler...
YASİN OBUZ KİMDİR?
MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Yasin Obuz son derece hiperaktif bir yapıya sahip. Ticaretle uğraşan Yasin Obuz, 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı. 'Şampiyon belli 2. kim olacak acaba?' diyen Yasin Obuz, 'Yemek bizim işimiz' ifadelerini kullandı.
İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.