MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı! Yasin'den büyük çıkış

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ekrana gelen MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de. MasterChef Türkiye yarışmasında en son veda eden isim ise Yasin, Alican, Mustafa, Ekin'in yer aldığı potada yarışmadan elenen kişi Msuatafa oldu.

MasterChef Türkiye yeni bölümünde yarışmacılar arasında büyük mücadele yaşanacak. MasterChef Türkiye yarışmacıları bu akşam kaptanlık oyunununda lahmacun yapacaklar. En güzel lahmacunu yapan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE FRAGMAN