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18.11.2019 - 10:17 |

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı! Yasin'den büyük çıkış

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecen olan MasterChef Türkiye yeni bölümünde yarışmacılar arasında gerginlik yaşanıyor. Yasin, Rıfat ve Kıvanç'a karşı hırsını dile getiriyor. Peki MasterChef Türkiye yeni bölümde neler olacak? İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı! Yasin'den büyük çıkış

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ekrana gelen MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de. MasterChef Türkiye yarışmasında en son veda eden isim ise Yasin, Alican, Mustafa, Ekin'in yer aldığı potada yarışmadan elenen kişi Msuatafa oldu.

MasterChef Türkiye yeni bölümünde yarışmacılar arasında büyük mücadele yaşanacak. MasterChef Türkiye yarışmacıları bu akşam kaptanlık oyunununda lahmacun yapacaklar. En güzel lahmacunu yapan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE FRAGMAN

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı Yasinden büyük çıkış

Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
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