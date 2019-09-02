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02.09.2019 - 23:50

MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de kim elenecek?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de ilk eleme gecesi bu akşam yaşanıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen yeni bölümde ilk takım kaptanları belli olmuş ve takımlar ayrılmıştı. Bu akşam ise eleme adayları belli oluyor ve bir kişi yarışmaya veda edecek. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de kim elenecek?

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. İlgilye takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları açıklandı. İşte MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Sezonun ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Kırmızı ve Mavi takım arasındaki dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmayı başarı..

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de yapılan yarışmalar sonrası ilk dokunulmazlığı Suna kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Sevilen yarışmada ilk eleme adayı Ekin oldu. Yapılan oylama sonrası ise ikinci eleme adayı Eda oldu. Elenecek yarışmacı ise yarın belli olacak...

Hasankeyf Tüneli'nde ışık göründüHasankeyf ile Gerçüş arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere yapımı devam eden çift yönlü toplam bin 230 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü.
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