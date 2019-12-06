MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında?

Yasin Obuz, bu hafta MasterChef'te eleme adayları arasında yer aldı. MasterChef'te bu hafta kırmızı takımda Batuhan ve Cemre ile birlikte yer alan Yasin Obuz, kaybedilen üç dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı oldu. Peki Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? MasterChef'e bu akşam veda eden isim Yasin mi olacak?

MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor.

Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.