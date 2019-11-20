MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz nereli?

TV8 ekranında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Yasin Obuz bu hafta eleme potasında. Takım kaptanlığını Alican'ın yaptığı mavi takımda yer alan Yasin, Cemre'nin bireysel dokunulmazlığı almasının ardından eleme potasına giren ilk isim oldu.

Kıvanç ile eleme potasında yarışmak isteyen Yasin Obuz bu hafta yarışmada kalmayı başarabilecek mi merak konusu.

MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor.

Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.