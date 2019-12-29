MasterChef'te dün akşam kim elendi, finale kimler kaldı? Türkiye'nin 'Masterchef'i bu akşam belli oluyor!

Dünyaca ünlü şefler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna'nın önderliğinde MasterChef'in 77. bölümü geride kaldı. 78'inci bölümde final yaşanacak. 4 aylık süre zarfında bazen eğlenceli anlar bazen de gerilim dolu dakikalar yaşandı.

Dün de yarışmada yarı final heyecanı yaşandı. Güzide, Cemre ve Alican finale adını yazırmak için mücadele etti. Yarışmacıların her biri şeflere 3 tabak sundu. Yemeklere oy veren jüri üyeleri böylelikle bir kişiyi elemek zorunda kaldı. Peki, MasterChef'te dün akşam kim elendi, finale kimler kaldı?

İLK TURUN GALİBİ CEMRE OLDU

İlk etapta yarışmacılara jüriler market malzemeleri verdi. Yarışmacılar yaratıcılıklarını konuşturup şeflere lezzetli bir yemek hazırladı.

Yapılan yemekler sonrası Mehmet Şef; Güzide'ye 3, Alican'a 6 ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Danilo Şef; Güzide'ye 4, Alican'a 7 ve Cemre'ye 9 puan verdi.

Somer Şef ise Güzide'ye 4, Alican'a 7 ve Cemre'ye 8 puan verdi.

Şeflerin verdiği puanlar sonucu Güzide 11, Alican 20 ve Cemre 24 puan aldı.

İKİNCİ ETAPTA KORA KOR BİR MÜCADELE VARDI

İkinci etapta yarışmacılar ilk yarışmaya katıldıkları yemeği yaptılar.

Yapılan yemeklerin ardından Somer Şef; Güzide'ye 9 puan, Alican'a 7 ve Cemre'ye 9 puan verdi.

Mehmet Şef; Güzide'ye 6, Alican'a 6 ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Danilo Şef ise Güzide'ye 7, Alican'a 7 ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Şeflerin verdiği puanlar sonucu Güzide 33, Alican 40 ve Cemre 47 puan aldı.

3. TURDA "DÖNÜM NOKTASI YEMEK"

3. tura geçilirken şefler yarışmacılara hayatlarındaki dönüm noktası olan yemeği yapmasını istediler. Yarışmacılar yapacakları yemekleri söylediler ve şefler malzemeleri getirdi.

Güzide ekmek dolaması yaptı.

Alican keşkek çorbası yapacağını söyledi.

Cemre ise Kore yemeği bibimbak yaptı.

Yapılan yemekler sonrası Danilo Şef; Güzide'ye 7 puan, Alican'a 9 puan ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Somer Şef Güzide'ye 7 puan, Alican'a 9 ve Cemre'ye 8 puan verdi.

Mehmet Şef ise Güzide'ye 7 puan, Alican'a 8 ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Şeflerin verdiği puanlar sonucu Güzide 54, Alican 66 ve Cemre 69 puan aldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te yapılan oylamalar sonucu en az puanı alan Güzide oldu ve yarışmaya veda etti. Alican ve Cemre finale adını yazdıran isimler oldu.