MasterChef'te elenen isim belli oldu! MasterChef'e veda eden o isme Şefler'den övgü dolu sözler

MasterChef'te elenen isim belli oldu. Bu hafta son takım oyunlarının oynandığı MasterChef'te 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyunun ardından eleme adayı olan ilk isim Mavi takımdan Rıfat oldu. İkinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı olan isim ise Batuhan oldu. Dün akşam Konya'da gerçekleştirilen Aykut Kocaman ve Konya Valisi gibi değerli misafirlerin yer aldığı eleme oyununda kazanan takım bir kez daha kırmızı takım olunca Alican ve Güzide arasında dokunulmaz olabilmek için yapılan yemeği Alican daha iyi yaparak son beşe kalmayı başardı. Eleme gecesinde ise Batuhan, Rıfat ve Güzide yarıştı. En güzel yemeği Batuhan yaparken son beşe kalan isimler arasına adını yazdırdı. Peki MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta yarışmaya veda eden isim Güzide ve Rıfat arasından seçildi. Yemeğin ana malzemelerinden biri olan Trüf mantarını yemeğe eklemeyi unutan ve eti ort az pişen Rıfat bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu.

ŞEFLER'DEN RIFAT'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

MEHMET ŞEF: Ben seni görünce adalet görüyorum. Seni özetleyebileceğim en iyi kelime adelet. Yarışma süresince herkese adaletli davrandın ben bu dünyada ve diğer dünyada bunların şahidiyim. Doğru gördüklerini hiçbir zaman esirgemedin kim olursa bunu söyledin. Mesleki olarak sana ne verdiysek hepsinin içinden çıktın. Seninle ilgili aklımda kalan yemek ise sana verdiğimiz tavuk ciğeri ile tatlı yapmaya kalmak büyük bir risk almak ancak vizyoner bir şefe yakışırdı.

DANİLO ŞEF: Ben sana bakınca bir tohum görüyorum hala açmadı hala kendinş göstermedi. Bazı zamanlarda mutsuz olunca yemekte kötü oluyor. Yemeklerde dengeyi yakalayabilmek için kendi özelliklerini ortaya sunmaktan kendin olmaktan asla vazgeçme ve bunu asla unutma

SOMER ŞEF: Rıfat değince benim aklıma üç özellik geliyor. 1- Dik duruş hayatta en değer verdiğim özelliklerden biridir. Bu yarışmada 13 kişi bir kişinin üzerine giderken sen o ismin yanında durdun ve bu ilkeli duruşun beni ve bütün jüri üyelerinin takdirini kazandı. 2- Şans, sen bu yarışmaya 2/1 olarak girdin yanlış hatırlamıyorsam oyun boyunca bu şansın devam etti. Bazen diğer yaşadığı şansızlıklar senin şansın oldu. Ama sen her zaman savaştın vazgeçmedin o yüzden şansını zorladın ve buralara geldin. 3-Renk Giyimi kuşamı ile bu yarışmadaki en renkli kişiliklerden biri sen oldun