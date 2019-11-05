MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterClass ödülünün sahibi kim oldu?

MasterChef'te haftanın ilk bölümü dün akşam ekrana geldi. Kaptanlık oyunu ile başlayan MasterChef'de şefler yarışmacılar kendileri için çiğ köfte yapmalarını istedi. Birçok iddialı yarışmacının olduğu MasterChef kaptanlık ödülünde verilen süre ise 45 dakika oldu.

45 dakikanın ardından tadım yapmaya başlayan Danilo Şef, Güzide, Cemre ve Rıfat'ın Çiğ köftelerini tattı.

Somer Şef ise Eda, Yasin, Alican ve Kıvanç'ın çiğ köftelerinin tadına baktı. Son olarak ise Mehmet Şef, Batuhan, Mustafa, Suna ve Ekin'in çiğ köftelerini tadımladı. Danilo Şef tadım yaptığı tabaklar arasından Cemre'yi Somer Şef, Yasin ve Alican'ı Mehmet Şef ise Mustafa ve Suna'yı çağırdı. Yapılan yeni tadımların ardından Şefler Suna, Alican ve Yasin'i geri gönderdi.

Cemre ve Mustafa arasında kaptanlık seçiminde bulunan şefler Cemre'yi kaptan olarak seçti. Cemre kaptanlığının ardından takımında olmasını istemediği Eda'yı Kırmızı takımın kaptanı olarak seçti. Yapılan eşleşmelerin ardından bu haftanın mavi ve kırmızı takımları şu şekilde sıralandı;

Mavi: Cemre(Kaptan), Suna, Alican, Yasin, Kıvanç ve Mustafa

Kırmızı: Eda(Kaptan), Güzide, Batuhan, Rıfat ve Ekin

Takım seçimlerinin ardından Somer Şef'in MasterClass ödülü için iki takımdan Lübnan mutfağına özgü yemekler yapılması şefler tarafından istendi. İstenen yemekler ise şu şekilde oldu; Humus, Babagannuş, Tabbule, Şiş Tavuk, Sarımsaklı Toum (Sos) Şiş Köfte, Vişne Sos, Kibbeh-İçil Köfte, Taş Kadayıf

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadelesinde kazanan takım 4-3'lük skorla Mavi takım oldu. Kırmızı takıma handikap olarak Sarımsaklı Toum sosunu kötü yapmış olmaları etki ederken Mavi takımın şiş köfte ile birlikte servis ettikleri Vişne sosu unutmaları büyük handikap oldu.

MASTERCHEF 42. BÖLÜM FRAGMANI