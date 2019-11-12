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12.11.2019 - 08:27 |

MasterChef'te kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı? İşte yeni bölüm fragmanı

MasterChef haftanın ilk bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Kaptanlık oyununda simit yapan yarışmacılar arasından dört isim Şefler tarafından seçim yapmak için sahneye davet edildi. MasterChef'te kaptanlık için şeflerin önüne çıkan Yasin, Güzide, Suna ve Mustafa oldu. Peki MasterChef'de Masterclass ödülünün hangi takım kazandı?

MasterChef'te kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı? İşte yeni bölüm fragmanı

MasterChef 45. bölüm ile ekrana geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı MasterChef'te Eda'nın geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmesi ile birlikte yarışmada sadece 10 kişi kaldı.

Bu hafta gerçekleştirilen MasterChef kaptanlık oyununda yarışmacılardan sokak simidi yapılması istendi. Son dörde kalan Yasin, Suna, Güzide ve Mustafa arasından Mavi takımın kaptanı olarak bu hafta Suna seçildi.

Böylelikle en çok Mavi takımın kaptanı olmayı başaran isimler arasında Cemre ve Suna yer aldı.

Suna takımına Cemre, Rıfat, Alican ve Mustafa'yı alırken Kırmızı takımın kaptanı olarak sürekli olarak atıştığı Kıvanç'ı seçti. Kıvanç ise takımına Batuhan, Güzide, Ekin ve Yasin'i aldı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyunu için iki takım arasındaki çarpışmanın ilkini Mavi takım kazandı. Mehmet Şef ile MasterClass almaya hak kazanan Mavi takım oyunun galibi oldu.

Masterchef ödül oyununda şefler yarışmacılardan kreatif bir menü sunmalarını istedi. İki takımda da ortaya çıkarılan menüler Şeflerin göğsünü kabarttı. MasterChef'te dün akşam oynanan ödül oyununda yarışmacılar birer birer şefler tarafından eksiltildi.

MASTERCHEF 46. BÖLÜM FRAGMANI

MSB görüntüleri yayınladı! Kalleş tuzakMSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
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