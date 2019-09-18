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18.09.2019 - 17:00 |

Veda eden isim kim? MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te dün eleme heyecanı vardı. Yarışmada elemeye kalan bir kişi yarışmaya veda etti. Peki 4 eleme adayından programa veda eden kişi kim oldu.

Veda eden isim kim? MasterChef'te kim elendi?

MasterCehf 15. bölüm dün akşam ekrana geldi. Son bölümde yeni bir dokunulmazlık oyunu oyunu oynandı. Yarışmacılar Osmanlı mutfağından yemekleri Jürinin beğenisine sundular. Bir takım dokunulmazlık aldı. Bir takım ise eleme adayı çıkardı. Gecenin sonunda ise bir kişi hayallerine veda etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChe'in ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmış, Suna ve Mustafa eleme adayı olmuştu. DÜnkü bölümde bu sefer Mavi takım dokunulmazlığı elde etti. Eleme adayı ise Eda ile Orhan oldu. Bu dört isim Danilo Şef'in imzalı yemeğini yapmaya çalıştılar. Suna ve Mustafa iyiler arasındaydı. Sona kalan Eda ve Orhan'dan yarışmaya veda eden isim Orhan oldu.

16. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölümde Mavi takım Somer Şef'ten masterclas eğitimi aldı. Somer Şef'in verdiği yemeği yarışmacılar süre baz alınmadan yapmaya çalıştı. Şimdi bu oyunu kimin kazandığı merak konusu...

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