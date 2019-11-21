MasterChef'te kim elendi? 52. son bölümde elenen isim...

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye eleme gecesi büyük bir heyecana sahne oldu. Kıvanç, Batuhan, Suna ve Yasin arasından hayallerine veda eden isim belli oldu. Peki MasterChef son bölümde kim elendi?



ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?



Masterchef'te bu hafta haftanın eleme adayları Kıvanç, Batuhan, Suna ve Yasin olmuştu ve bu isimler bu akşam Ördek Göğsü yaptılar ve elenen isim şefler arasında bu akşam yapılan oylama sonucu belli oldu...



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



Sevilen yarışmada finale kalan Kıvanç, Batuhan, Suna ve Yasin arasından kendini kurtaran ilk isim Yasin oldu. Yasin'in ardından ise 2. isim Kıvanç oldu.



İlgiyle takip edilen yarışmada son ikiye kalan Batuhan ve Suna'nın arasından hayallerine veda eden isim belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...





