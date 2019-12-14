MasterChef bu akşam Konya'dan yapıyor. Programın konukları Konya Büyükşehir Belediye Uğur İbrahim Altay, Aykut Kocaman, Mustafa Yıldızdoğan, Nevin Halıcı, Naciye Teyze ve Konyaspor'lu futbolculardı.

Bu akşam yarışmacılar konuklar için yemek hazırladılar. Yemeklerin tadılmasından sonra bir takım kazanırken bir takım da kaybetti. Daha sonra ise bir yarışmacı daha eleme adayı oldu. 3. eleme adayının belirlenmesinin ardından elemeye geçildi.

MASTERCEH'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MstarChef'te ilk dokunulmazlık oyunundan kırmızı takim galip çıktı. Mavi takımda eleme adayı ise Rıfat oldu. Daha sonra ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden takım kırmızı takım oldu ve eleme adayı Batuhan seçildi. Son dokunulmazlık oyunu sonrası ise Güzide eleme adayı oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu oynandı. Verilen oylar sonrası kazanan takım kırmızı takım oldu. Alican ve Güzide bireysel dokunulmazlık oyunu için Karidesli Pad Thai yaptılar. Daha sonra 3. eleme adayı Güzide oldu. Güzide, Batuhan ve Rıfat eleme oyununda Tournedos Alla Rossini yaptılar.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Güzide, Batuhan ve Rıfat arasından Tournedos Alla Rossini'yi en iyi yapan isim Batuhan oldu. Güzide ve Rıfat'tan en Danilo Şef'e en yakın tabağı Güzide yaparken Rıfat elenen isim oldu.