MasterChef'te kim elendi? İşte son bölümde veda eden isim...

MasterChef Türkiye son bölümüyle oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında bu akşam eleme yaşandı. Bu hafta 6 kişinin eleme adayı olduğu yarışmada eleme sırasında oldukça duygusal anlar yaşandı. Peki eleme adayları kimler oldu ve elenen isim kim oldu?



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Masterchef'te bu hafta 6 kişi eleme adayı oldu ve bu isimler Alican, Ekin, Rıfat, Eda, Suna ve Murat oldu. Şefler bu durumda elemeyi bugüne bıraktı. Sevilen yarışmada elenen isim bu akşamki 40. yeni bölümde belli oldu...



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



Sevilen yarışmada finale kalan Alican, Ekin, Rıfat, Eda, Suna ve Murat arasından son ikiye Rıfat ve Murat kaldı ve elenen isim Murat oldu...



MASTERCHEF MURAT KİMDİR?



Murat Tokmak, 29 yaşında evli ve 2 cocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu.