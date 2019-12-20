MasterChef kim elendi? MasterChef'te bu hafta yarışmaya veda eden isim kim oldu? İşte elenen isim...

MasterChef'te sona yaklaşılıyor. Bu akşam gerçekleştirilen eleme gecesinin ardından son dörde kalan isim belli olacak. MasterChef'te sona yaklaşılırken eleme adayını belirleyen durumlar artık Şeflerin de söylediği gibi çok küçük detaylar oluyor. Bu akşam gerçekleştirilen eleme gecesinde Somer Sivrioğlu tarafından Perde Pilavı eleme yemeği olarak Batuhan, Alican ve Ekin'e sunuldu. 1 saat süre verilen eleme yemeğinde Somer Şef'in yemeğine en yakın Perde Pilavını yapan isim Ekin oldu.

MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta gerçekleştirilen yarışmalarda elemeye ilk olarak Alican kalırken ikinci eleme adayı olarak ise Batuhan'ın ismi çıktı. Son olarak MasterChef'in son eleme adayı Ekin oldu. Somer Şef tarafından bu gecenin eleme yemeği Siirt'e özgü bir yemek olan Perde Pilavı gecenin eleme yemeği oldu.

Son dörde kalabilmek için Alican, Batuhan ve Ekin tarafından Perde Pilavı konusunda üç isim maharetlerini sergiledi. Peki MasterChef'te kim elendi? Bu hafta MasterChef hayallerine veda eden isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te perde pilavını en iyi yapan isim Ekin oldu ve eleme potasından çıkan ilk isim Ekin oldu. Son ikiye Batuhan ve Alican kaldı. MasterChef'e veda eden isim Batuhan oldu. Alican, böylelikle MasterChef'e kalan son dört isimden biri oldu.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN BATUHAN BAYIR KİMDİR?

2015 Le Cordon Bleu İstanbul'da Diplome de Cuisine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalıştı ve İstanbul Alancha restauranta geçiş yaptı. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Alancha restaurantında çalışıyor. Aynı zamanda son 2 senedir Alancha'nın üst katında bulunan House of Brothers kulübünde şeflik yapıyor. Deniz kıyısında doğup büyüdüğü için deniz ürünlerini fazla tercih ediyor. Yemek pişirirken taze ve yerel ürünler kullanmayı seviyor. Bir süre daha Türkiye'de ve dünyada gezmek ve yerel lezzetler keşfetmek istiyor.

ŞEFLER'DEN BATUHAN İÇİN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Mehmet Şef, Batuhan'ın elenmesine çok üzüldüğünü dile getirdi. Perde pilavı konusunda baharat dengesini ayarlayamaması ve baharatı biraz fazla kaçırması yemek konusundaki yorumu oldu. Geldiğin günden bu yana alnından ter hiç eksik olmadı. Ben seni ilk 5 haftanın sonunda zaten buralarda görüyordum açıklamasında bulundu.

Danilo Şef, senin yaşında ben senin çıkardığın tabakları çıkaramıyordum açıklamasında bulundu. Muhteşem bir yarışma çıkardın gülmekten vazgeçme ve bunu gerçekten hak ediyorsun açıklamasında bulundu.

Somer Şef ise ben 18 yaşındayken cüzdanımı bulsam gözlüğümü kaybediyordum. Ama sen 18 yaşında mutfağa girdin. Yaşına rağmen bu kadar olgun bir şekilde davranma takdire şayan! Yaşın belki çok genç olabilir ama MasterChef'te en çok korkulan yarışmacılardan biri oldun. Ben seni her zaman bambaşka yerlerde göreceğimi biliyorum. Yolun açık olsun aslanım.