MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

MasterChef'te her cuma olduğu gibi eleme heyecanı yaşandı. Bugün Konya'ya giden yarışmacılar dokunulmazlık oyunu sonrası tekrar istanbul'a döndüler. Konukların oylamasının ardından kaybeden takımdan bir kişi 3. eleme adayı oldu. Daha sonra ise eleme yarışması düzenlendi. İşte detaylar...

MASTERCEH'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MstarChef'te ilk dokunulmazlık oyunundan kırmızı takim galip çıktı. Mavi takımda eleme adayı ise Rıfat oldu. Daha sonra ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden takım kırmızı takım oldu ve eleme adayı Batuhan seçildi. Son dokunulmazlık oyunu sonrası ise Güzide eleme adayı oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu oynandı. Verilen oylar sonrası kazanan takım kırmızı takım oldu. Alican ve Güzide bireysel dokunulmazlık oyunu için Karidesli Pad Thai yaptılar. Daha sonra 3. eleme adayı Güzide oldu. Güzide, Batuhan ve Rıfat eleme oyununda Tournedos Alla Rossini yaptılar.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Güzide, Batuhan ve Rıfat arasından Tournedos Alla Rossini'yi en iyi yapan isim Batuhan oldu. Güzide ve Rıfat'tan en Danilo Şef'e en yakın tabağı Güzide yaparken Rıfat elenen isim oldu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Elemenin ardından 68. bölüm fragmanı ekrana geldi. Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi yaşanıyor. Eğlencenin tavan yaptığı yarışmada konuklar kıyasıya bir yarış içerisine giriyorlar.

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