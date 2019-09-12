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12.09.2019 - 14:34

MasterChef'te ödülü kim kazandı? Son bölümde neler oldu?

MasterChef Türkiye'de elemeden sonra 12. bölüm dün akşam ekrana geldi. Mavi takım yarışmacıları dün Danilo Şef liderliğinde tart yapmayı öğrendiler. En iyi tart yapan yarışmacı ise ödül kazandı. Peki, MasterChef'te ödülü kim kazandı?

MasterChef'te ödülü kim kazandı? Son bölümde neler oldu?

 

MasterChef 12. bölüm dün akşam seyirciyle buluştu. Son bölümde Danilo Zanna yarışmacılara tart yapmayı öğretti. Gün sonunda ise en iyi tart yapan yarışmacı Danilo Şef'ten ödül kazandı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye iki dokunulmazlık oyununda da galip ayrılan mavi takım tart yaptı. Program boyunca eğlence had safhadaydı. Gün sonunda Danilo Şef Cemre'yi seçti ve Cemre şefin imzalı gömleğini kazandı.

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