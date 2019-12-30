MasterChef'te şampiyon kim oldu? MasterChef'te Alican ve Cemre ne kadar puan aldı? İşte büyük ödül...

MasterChef'te dün akşam ekrana gelen final bölümünde şampiyon olan isim belirlendi. Finale kalan iki isim Cemre ve Alican arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı yarışmada şefler zaman zaman istenilen yemeklerin ne durumda olduğunu öğrenmek için Cemre ve Alican'ın yanına gittiklerinde iki yarışmacının da çok fazla konsantre olduklarını ve güzel yemeklerin çıkacağını duyurdu. Finalde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından Yöresel ve Dünya mutfağından lezzetler yapmaları için Alican ve Cemre'den istekte bulunuldu. İlk iki oyunun ardından Alican ve Cemre arasında oluşan puan farkı sadece 1 olurken canlı olarak yayınlanan 3. oyunda şampiyon olan isim belli oldu.

MasterChef'te bugüne kadar yarışan tüm yarışmacılar stüdyoda yerlerini alırken TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'da şampiyonu öğrenmek için stüdyoda yarışmayı takip eden isimler arasında yer aldı. MasterChef'te şampiyon olan isme kupanın yanı sıra büyük ödül olarak Fiat 500 Conveniet verildi. Peki MasterChef'te kim şampiyon oldu? Alican mı? Cemre mi?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Dün MasterChef'te 5 aylık sürecin sonuna gelindi. Cemre ve Alican finalede şeflere dünya ve Türkiye mutfağından kendilerince harmanladıkları yemekleri sundular. Canlı yayında ise ailelerinin önünde son yemeklerini yaptılar. İlk iki turu 1 sayı önde geçiren Cemre son turda atağa geçti ve Alican'ı 68-64 mağlup etti.

BÜYÜK ÖDÜL NE?

Cemre bu sonuçla son model arabayı almaya hak kazandı.

Cemre, şampiyonluk konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Ben buraya tek başıma gelmedim, ilk başta anneme çok teşekkür etmek istiyorum. Beni gerçekten çok güzel yetiştirdiğine inanıyorum. Rahmetli babamın da çok güzel yetiştirdiğine inanıyorum. İyi ki onların çocuğuyum. Buradaki bütün arkadaşlarımın bende tek tek emeği vardır. Hep beraber çalıştık onlarla, hep beraber ter döktük bir şeyler için. O yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Gerçekten söylemeliyim ki Alican ile burada olmak benim için gerçekten gurur verici"

CEMRE'DEN İLK PAYLAŞIM

Cemre Instagram'dan yaptığı paylaşımda jürileri ve Alican'ı etiketleyerek, "Hepinizi Çoooooook Seviyorum!" yazdı.