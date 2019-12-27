MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de final öncesi Cemre mi Güzide mi...

MasterChef Türkiye'de heyecan doruğa çıktı. Artık son günlerin yaşandığı yarışmada bu haftanın son eleme adayı da belli oldu. Peki final öncesi MasterChef'te son eleme adayı kim oldu?



MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?



TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bu haftanın son eleme adayı Güzide oldu...



MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?



MasterChef 2019’un final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Final bölümünde yine 3 oyun oynanacak. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef’in şampiyonu olacak.



