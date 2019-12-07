MasterChef'te yeni dönem! Masterchef Türkiye 63. bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye'de dengeler değişiyor. En son kim elendi? MasterChef yeni bölümde neler olacak? İşte MasterChef Türkiye 63. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Yasin ve Cemre'nin eleme potasında olduğu gecede kırmızı takımın son yarışmacısı Batuhan da eleme potasına girdi. Eleme yemeği Somer Şef'ten geldi. Kilis pie olarak bilinen yemeği yapan yarışmacılar arasından ilk çıkan isim Cemre oldu. Batuhan ve Yasin arasında yapılan seçimde ise elenen isim Yasin oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de Yasin'in elenmesinin ardından dengeler değişiyor. Cemre, son dönemde yaşadığı moral bozukluğu ve performans düşüklüğünün ardından yeni kararlar alıyor. Şefler ise MasterChef'te yaşanacak yenilikleri söylüyor.

Yeni haftada son kez kaptanlık oyunu oynanacak. Bundan sonraki süreçte kaptanlık oyunu ve takım oyunu oynanmayacak. Herkes bireysel olarak yarışacak.

MasterChef Türkiye son kaptanlık oyununda yarışmacılar yağlama yapacaklar. En iyi yağlamayı kim yapacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 63. BÖLÜM FRAGMANI