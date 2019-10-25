MasterClass ödülünü kim aldı? MasterChef Türkiye'de sürpriz ödül...

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde MasterClass eğitimi yapıldı. MasterClass eğitimini kazanan kırmızı takımdan Yasin, Mustafa, Eda, Faruk Batuhan, Batuhan ve Alican Mehmet Şef'ten pişirme teknikleri ile ilgili eğitim aldı.

Kura sonucunda Faruk Batuhan, Eda ve Batuhan kırmızı et ile carpaccio yaparken; Alican, Mustafa ve Yasin de sous Vide tekniği kullanacak tavuk pişirdi. Tavukta en iyi tabağı Mustafa hazırlarken, kırmızı ette Batuhan oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

MasterClass'ta ilk aşamayı geçen Mustafa ve Batuhan ikinci aşamada buharda somon pişirdi. MasterClass'ta en iyi tabağı çıkaran ve hediye çekinin sahibi olan isim Batuhan oldu.