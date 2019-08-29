Arslan, Gazprom Export ve Uniper sponsorluÄŸunda dÃ¼zenlenen "MaviÂ Koridor DoÄŸal GazlÄ± AraÃ§lar Rallisi" programÄ±nda, dÃ¼nyadaki 1,5 milyar aracÄ±nÂ sadece yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 2'sine tekabÃ¼l eden 28 milyonunun doÄŸal gazlÄ± olduÄŸunu ve Â bu araÃ§lara doÄŸal gaz saÄŸlayan 32 binin Ã¼zerinde istasyon bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

DoÄŸal gazlÄ± araÃ§ kullanÄ±mÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k paya sahip Ã¼lkelerin 6 milyonlaÂ Ã‡in ve 4 milyonla Ä°ran olduÄŸuna dikkati Ã§eken YaÅŸar Arslan, Ä°talya'da ise 1Â milyon doÄŸal gazlÄ± aracÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Arslan, TÃ¼rkiye'de 2018 yÄ±lÄ± sonu itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 22,5 milyonÂ motorlu araÃ§ bulunduÄŸunu ifade ederek, "Bunun 10 binde 2'si, yani yaklaÅŸÄ±k 5 biniÂ doÄŸal gaz kullanÄ±yor. Bunun temel sebebi, TÃ¼rkiye'de istasyon sayÄ±sÄ±nÄ±nÂ yetersizliÄŸi. TÃ¼rkiye'de doÄŸal gazÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± son yÄ±llarda hÄ±zlandÄ± ve 81Â ilde doÄŸal gaza eriÅŸim var. DoÄŸal gaz her ilde ulaÅŸÄ±labilir bir kaynak olacaÄŸÄ±Â iÃ§in bundan sonra doÄŸal gazlÄ± araÃ§ kullanÄ±mÄ±nÄ±n da artacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum."Â diye konuÅŸtu.

DoÄŸal gazlÄ± araÃ§larÄ±n bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri tarafÄ±ndan daha yoÄŸunÂ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YaÅŸar Arslan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°stanbul ve Ankara en hÄ±zlÄ± geÃ§iÅŸi saÄŸlamÄ±ÅŸ belediyelerimiz. Kocaeli,Â DÃ¼zce ve Kayseri de bu yÃ¶nde ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor ve geÃ§iÅŸlere baÅŸladÄ±lar.Â Ankara da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±lda alacaÄŸÄ± araÃ§larÄ±n yÃ¼zde 87'sinin gazlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±Â beyan etti. SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz (CNG) tercih eden araÃ§larda karbon salÄ±nÄ±mÄ±Â dizele gÃ¶re yÃ¼zde 10 daha az. Gelecekte biyogazÄ±n CNG dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ araÃ§lardaÂ kullanÄ±mÄ± da mÃ¼mkÃ¼n olacak. CNG ciddi tasarruflar saÄŸlÄ±yor. Dizele gÃ¶re yaklaÅŸÄ±kÂ yÃ¼zde 39, benzine gÃ¶re yarÄ± yarÄ±ya, LPG'ye gÃ¶re yÃ¼zde 14 fiyat avantajÄ± var."

"Ä°KLÄ°M DOSTU BÄ°R YAKITA DÃ–NÃœÅžTÃœRÃœLEBÄ°LÄ°R"

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Ãœretim veÂ TÃ¼ketim DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Filiz KaraosmanoÄŸlu da enerji sektÃ¶rÃ¼nÃ¼nÂ hidrokarbon olarak yoÄŸun bir durumdan hidrojen ekonomisine doÄŸru geÃ§tiÄŸini dileÂ getirdi.

DoÄŸal gazÄ±n elektrik Ã¼retim, Ä±sÄ±nma, piÅŸirme gibi alanlardaÂ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KaraosmanoÄŸlu, artÄ±k bu kaynaÄŸÄ±n toplu taÅŸÄ±mada,Â trenlerde, ulusal parklarda ve feribotlarda da kullanÄ±labileceÄŸini anlattÄ±.

Prof. Dr. KaraosmanoÄŸlu, doÄŸal gazÄ±n ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde kullanÄ±mÄ±nÄ±nÂ artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in iklim dostu bir yakÄ±ta dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebileceÄŸini ifade etti.

Ä°stanbul Ticaret Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Mustafa IlÄ±calÄ±Â ise toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n daha cazip hale getirilmesi gerektiÄŸini belirterek, "TopluÂ ulaÅŸÄ±mÄ±n mutlak surette bir kanunu olmalÄ±. Trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±, hava kirliliÄŸiniÂ Ã¶nlemek ve verimlilik iÃ§in doÄŸal gaz kullanÄ±mÄ± mutlaka gÃ¼ndeme gelecektir."Â ÅŸeklinde konuÅŸtu.

HOTOÄžLU: TÃœRKÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N MÃœKEMMEL BÄ°R FIRSATÂ

SÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ DoÄŸal GazcÄ±larÂ DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Serkan HotoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin coÄŸrafi konumu, doÄŸal gazÄ±n ekonomikÂ ve Ã§evreci Ã¶zellikleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda, doÄŸal gazÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§inÂ karayolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yakÄ±t olarak en iyi seÃ§im olduÄŸunu belirterek,Â "Denizcilik sektÃ¶rÃ¼ de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde doÄŸal gazÄ±n ulaÅŸtÄ±rmada yakÄ±t olarakÂ TÃ¼rkiye iÃ§in mÃ¼kemmel bir fÄ±rsat oluÅŸturduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

HotoÄŸlu, Gazprom Export ve Uniper sponsorluÄŸunda dÃ¼zenlenen "MaviÂ Koridor DoÄŸal GazlÄ± AraÃ§lar Rallisi" programÄ±nda, TÃ¼rkiye'ninÂ 2018'deki toplamÂ doÄŸal gaz ithalatÄ±nda LNG'nin payÄ±nÄ±n yÃ¼zde 22,4 olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'de sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz (CNG) satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da 2018'de 208Â milyon metrekÃ¼pe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HotoÄŸlu, "TÃ¼rkiye'nin coÄŸrafi konumu,Â doÄŸal gazÄ±n ekonomik ve Ã§evreci Ã¶zellikleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda, doÄŸalÂ gaz TÃ¼rkiye iÃ§in karayolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yakÄ±t olarak en iyi seÃ§im. DenizcilikÂ sektÃ¶rÃ¼ de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde doÄŸal gazÄ±n ulaÅŸtÄ±rmada yakÄ±t olarak TÃ¼rkiye iÃ§inÂ mÃ¼kemmel bir fÄ±rsat oluÅŸturduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

HotoÄŸlu, kara ulaÅŸÄ±mÄ±nda karbon emisyonlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65-70'inin aÄŸÄ±rÂ hizmet araÃ§larÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, Avrupa kÄ±tasÄ±nda 2030'aÂ kadar 300 bin LNG'li kamyon ve binden fazla dolum istasyonu olmasÄ±nÄ±Â beklediklerini ifade etti.

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Ä°TALYA'DA DOÄžAL GAZLI ARAÃ‡ SAYISI 1 MÄ°LYONDAN FAZLA

Gazprom Gaz Motor YakÄ±tlarÄ± CEO YardÄ±mcÄ±sÄ± Denis Komienko da, geÃ§enÂyÄ±l Mavi Koridor Rallisi'nin Ã‡in'de dÃ¼zenlendiÄŸini ve bu Ã¼lkede herkesin doÄŸalÂ gazÄ±n yakÄ±t olarak kullanÄ±labileceÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Gazprom'un doÄŸal gaz istasyonlarÄ± iÃ§in yatÄ±rÄ±mlara devam ettiÄŸiniÂ anlatan Komienko, eski CNG istasyonlarÄ±nÄ±n da yenilendiÄŸini vurguladÄ±.

Komienko, Rusya'da neredeyse bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼k ulaÅŸÄ±m ÅŸirketlerininÂ Gazprom'un mÃ¼ÅŸterisi olduÄŸunu anÄ±msatarak, CNG'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yaptÄ±ranlara indirimÂ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CNG satÄ±ÅŸlarÄ±nda bu yÄ±l yÃ¼zde 23'ten fazla yÃ¼kseliÅŸ bekledikleriniÂ kaydeden Komienko, istasyon sayÄ±sÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve pazarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi iÃ§inÂ istasyonlarÄ±n daha da Ã§oÄŸalmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ä°talya DoÄŸal GazlÄ± AraÃ§lar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mariarosa Baroni deÂ Ä°talya'da 1 milyondan fazla doÄŸal gazlÄ± araÃ§ olduÄŸunu ve bin 350 dolum istasyonuÂ bulunduÄŸunu aktardÄ±.

Baroni, her yÄ±l ortalama 50 yeni istasyon aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± da kaydetti.

Bu arada, 13'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen Mavi Koridor DoÄŸal GazlÄ± AraÃ§larÂ Rallisi, TÃ¼rkAkÄ±m DoÄŸal Gaz Boru HattÄ± Projesiâ€™nin yÄ±l sonunda tamamlanacakÂ olmasÄ± nedeniyle tarihinde ilk kez bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™den baÅŸladÄ±. Mavi KoridorÂ Rallisiâ€™ne katÄ±lan araÃ§lar bu yÄ±l tamamlanmasÄ± beklenen bir diÄŸer Gazprom projesiÂ Kuzey AkÄ±m-2â€™nin bitiÅŸ noktasÄ± olan Almanyaâ€™nÄ±n Griefswald kentine yola Ã§Ä±ktÄ±.