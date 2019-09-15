Mavi Panda İstanbul'da

Akdeniz’de artan plastik atık kirliliğinin canlıları tehdit etmesi Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nı (WWF) harekete geçirdi. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin dikkatini plastik kirliliğine çekmek amacıyla Fransa’dan yola çıkan “WWF Blue Panda” adlı yelkenli tekne İstanbul’a ulaştı. Sağlıklı, korunan bir Akdeniz için çalışmalar yürüten Blue Panda (Mavi Panda) önce İstanbul’da, ardından İzmir ve Antalya Kaş’ta etkinlikler düzenleyecek. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, yelkenlinin Türkiye’de bir ay kalacağını söyledi.



Akdeniz’i koruma çabası



Aslı Pasinli, “Akdeniz’de 8 milyon ton plastik birikti. Fransa’da Nice ve Marsilya belediyeleri plastik kirliliğini önleme sözü verdi. Türkiye’de ‘Sıfır Atık’ projesini destekleyen proje için tekne bizimle. Halka açık günlerde gezilebilecek ve çalışmalarımız gözlemlenebilecek. İstanbul Bienali’nin ‘Yedinci Kıta’ teması için Büyükada’da halka dönük etkinlikler düzenleyeceğiz. Akdeniz’deki plastik kirliliğine en çok Mısır ve Türkiye neden oluyor. Amacımız, yerel yönetimlerin ve halkın dikkatini kirliliğe çekmek.”









‘Sıfır Atık’ projesine destek



26 metrelik ‘Blue Panda’ adlı tekne İstanbul Boğazı’nda yelken açarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi’ne de destek verecek. Teknedeki etkinlikler dün başladı.