Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu ve başrol oyuncuları

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Rupert Wyatt'ın yer aldığı film 2011 yılında vizyona girdi. Bilim kurgu, Aksiyon türünde çekilen film Türkiye'de vizyonda kaldığı 20 hafta boyunca 306.864 seyirci tarafından izlenirken 2.968.266,00 TL hasılat elde etti.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Freida Pinto, Brian Cox, Andy Serkis, James Franco, David Oyelowo, John Lithgow, Tom Felton yer alıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

İlki 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin en yeni filmi olan Rise of the Planet of the Apes, safkan bir bilimkurgu/aksiyon...San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

Filmin kadrosunda geçtiğimiz yıl Oscar'a aday olan James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler de var.

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosundan devam etmiyor ama onlardan bazı etmenler alarak daha da orijinal bir yeni hikaye yaratıyor. Mitolojinin bir kısmını ele alıyor diyebiliriz. Film aynı zamanda devamının çekilebilmesine yardımcı olacak öğeler de içeriyor.