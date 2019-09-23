Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu nedir?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu, İlki 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin en yeni filmi olan Rise of the Planet of the Apes, safkan bir bilimkurgu/aksiyon...San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

Filmin kadrosunda geçtiğimiz yıl Oscar'a aday olan James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler de var.

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosundan devam etmiyor ama onlardan bazı etmenler alarak daha da orijinal bir yeni hikaye yaratıyor. Mitolojinin bir kısmını ele alıyor diyebiliriz. Film aynı zamanda devamının çekilebilmesine yardımcı olacak öğeler de içeriyor.

OYUNCULAR KİMLER?

James Franco

Rolü : Will Rodman

Freida Pinto

Rolü : Caroline

John Lithgow

Rolü : Charles Rodman

Brian Cox

Rolü : John Landon

Tom Felton

Rolü : Dodge

Andy Serkis

Rolü : Caesar

David Hewlett

Rolü : Hunsiker

Tyler Labine

Rolü : Franklin