Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu nedir?
5 Ağustos 2011'de vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmini Rupert Wyatt yönetti. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. İşte Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi hakkında merak edilenler...
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu, İlki 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin en yeni filmi olan Rise of the Planet of the Apes, safkan bir bilimkurgu/aksiyon...San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.
Filmin kadrosunda geçtiğimiz yıl Oscar'a aday olan James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler de var.
Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosundan devam etmiyor ama onlardan bazı etmenler alarak daha da orijinal bir yeni hikaye yaratıyor. Mitolojinin bir kısmını ele alıyor diyebiliriz. Film aynı zamanda devamının çekilebilmesine yardımcı olacak öğeler de içeriyor.
OYUNCULAR KİMLER?
James Franco
Rolü : Will Rodman
Freida Pinto
Rolü : Caroline
John Lithgow
Rolü : Charles Rodman
Brian Cox
Rolü : John Landon
Tom Felton
Rolü : Dodge
Andy Serkis
Rolü : Caesar
David Hewlett
Rolü : Hunsiker
Tyler Labine
Rolü : Franklin