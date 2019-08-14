‘Medya Oscarları’ sahiplerini buldu... CNN Türk ve Kanal D 3 ödül aldı

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından verilen geleneksel “Medya Oscarları Ödülleri”ni kazanan isimler belli oldu. CNN Türk’te yayınlanan “Tarafsız Bölge” ve “Parametre” programları ödüle layık görülürken, Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı Kanal D’de yayınlanan “Zalim İstanbul” dizisinden Deniz Uğur’a verildi.

RTGD’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayan dernek, “2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri”nin kazananlarını belirledi. 16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödül belirleyen RTGD, 15 radyo ve televizyon ile 18 programcıya ödül verilmesini kararlaştırdı. 5 dalda kadın televizyoncu ve radyocular ödüle layık görüldü. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, ödüllerin 29 Ağustos Perşembe akşamı JW Marriot Otel’de düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle sahiplerine verileceğini bildirdi. Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, “Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

CNN Türk’e iki ödül

Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı’nı ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Yılın Sabah Programı Medya Oscarı’nı CNN Türk’te yayınlanan Parametre programı ile Mine Uzun, Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı’nı Bloomberg Tv’de yayınlanan Sabah Raporu programı ile Gökhan Şen ve Açıl Sezen, Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı’nı ise CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programı ile Ahmet Hakan aldı. Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı’nın A Haber’de yayımlanan Akşam Ajansı programı ile Salih Nayman’a, Yılın Spor Programı Medya Oscarı’nın A Spor’da yayınlanan Transfer Raporu programı ile Aykut İnce’ye verilmesi kararlaştırıldı.

İşte ödüle layık görülenler

- Yılın Sabah Programı Medya Oscarı: Parametre - Mine Uzun (CNN Türk)

- Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı: Tarafsız Bölge - Ahmet Hakan (CNN Türk)

- Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı: Deniz Uğur - Zalim İstanbul (Kanal D)

- Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı: Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

- Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı: Sabah Raporu Gökhan Şen, Açıl Sezen (Bloomberg TV)

- Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı: Akşam Ajansı - Salih Nayman (A Haber)

- Yılın Spor Programı Medya Oscarı: Transfer Raporu - Aykut İnce (A Spor)

- Yılın TV Dizisi Medya Oscarı: Sen Anlat Karadeniz (ATV)

- Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı: Turgay Tanülkü - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV)

- Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı: Hayatta Her şey Var - Nur Viral (Beyaz TV)

- Yılın Aktüel Kuşak Programı Medya Oscarı: Zahide Yetiş’le - Zahide Yetiş (Show TV)

- Yılın Gezi-Kültür Programı Medya Oscarı: Evliya Çelebi’nin Dünya Şehirleri - Faruk Aksoy (TRT 2)

- Yılın Belgesel Programı Medya Oscarı: Su Savaşları (TRT Belgesel)

- Yılın Radyosu Medya Oscarı: NTV Radyo

- Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı: Hop Dedik Ayhan (Turkuvaz Radyo)

- Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı: Altaş TV (Ordu)

- Cengiz Polatkan Özel Ödülü: Moderatör Gece - Ardan Zentürk (Kanal 24)

- Nursal Tekin Özel Ödülü: Amerika’da Bir Türk - Erkan Tarhan (TRT Türk)

- Mustafa Cambaz Özel Ödülü: Tarihin İçinden - Çetin Demirer, Saygın Terzi, Emrah Öncül (A Haber)