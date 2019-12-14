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14.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Mehmet Ağar beraat etti

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekât polisleri ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 19 sanığın 1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yargılandığı davada, iki İranlı maktule ilişkin dosyanın Ağar ve Yıldırım’ın dahil olduğu yedi sanık yönünden ayrılmasına karar verildi.

Mehmet Ağar beraat etti

Ağar’ın da arasında bulunduğu bütün sanıkların diğer faili meçhul cinayetlere ilişkin suçlamalardan beraatlerine hükmedildi.

Müdahil avukatlarından Mehmet Emin Aktar, savcının görüşünü eleştirerek, “Sayın savcı, Mahmut Yıldırım için de beraat kararı istesin, hepimiz kurtulalım. Ne karar verirseniz verin, bunlar vicdanımızda mahkumdur” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy, hükmü açıkladı. Yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürüldü. İranlı Lazem Esmaeılı ve Asker Smıtko’nun öldürülmesine ilişkin Ağar, Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırıldı. Ağar’ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden kendilerine atılı suçlamalardan beraatlerine hükmedildi.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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