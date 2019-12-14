Mehmet Ağar beraat etti

Ağar’ın da arasında bulunduğu bütün sanıkların diğer faili meçhul cinayetlere ilişkin suçlamalardan beraatlerine hükmedildi.



Müdahil avukatlarından Mehmet Emin Aktar, savcının görüşünü eleştirerek, “Sayın savcı, Mahmut Yıldırım için de beraat kararı istesin, hepimiz kurtulalım. Ne karar verirseniz verin, bunlar vicdanımızda mahkumdur” diye konuştu.



Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy, hükmü açıkladı. Yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürüldü. İranlı Lazem Esmaeılı ve Asker Smıtko’nun öldürülmesine ilişkin Ağar, Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırıldı. Ağar’ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden kendilerine atılı suçlamalardan beraatlerine hükmedildi.