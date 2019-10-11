Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? Alisa Nasya Deniz kaç yaşında?

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz (22) ile aşk yaşadığı iddia edildi. Deniz'in, Instagram'da yaptığı paylaşımlar da iddiaları güçlendirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanman Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce, olayın perde arkasını anlattı.

Ünlü oyuncunun açıklamaları şöyle:

- Yaklaşık iki yıl önce Kıbrıs'ta tanıştılar. Alisa, Instagram üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Bu arkladaşlık aylar sonra dostluğa dönüştü. Ortada bir ilişki yok, sadece iyi bir dostluk var.