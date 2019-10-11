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11.10.2019 - 14:20 |

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? Alisa Nasya Deniz kaç yaşında?

Uzun zamandır sağlık problemleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu kez Alisa Nasya Deniz adında bir model ile anılmaya başladı. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilen Alisa Nasya Deniz'in yaşı merak konusu oldu. İşte Alisa Nasya Deniz hakkında merak edilenler...

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? Alisa Nasya Deniz kaç yaşında?

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz (22) ile aşk yaşadığı iddia edildi. Deniz'in, Instagram'da yaptığı paylaşımlar da iddiaları güçlendirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanman Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce, olayın perde arkasını anlattı.

Ünlü oyuncunun açıklamaları şöyle:

- Yaklaşık iki yıl önce Kıbrıs'ta tanıştılar. Alisa, Instagram üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Bu arkladaşlık aylar sonra dostluğa dönüştü. Ortada bir ilişki yok, sadece iyi bir dostluk var.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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