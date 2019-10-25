Melis Sezen (Deren Kutlu) kimdir? Melis Sezen kaç yaşında?

Melis Sezen, Leke adlı dizide hayat verdiği Yasemin karakteri ile hafızalarda yer etmişti. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, Star TV ekranında yayınlanmaya başlayan Sevgili Geçmiş adlı dizide Deren Kutlu karakterine hayat vermektedir. Peki Melis Sezen kimdir kaç yaşında?

DEREN KUTLU KARAKTERİNİN ÖZELLİKLERİ

Deren, çok akıllı, disiplinli ve çalışkandır. Zengin bir ailede üst sınıf alışkanlıklarıyla büyüdüğünden, modern, kültürlü, nazik biridir. Tıp fakültesinden çok iyi dereceyle mezun olmuştur.

Güzeldir, bakımlıdır ama kendisini göstermesini pek bilmez. Hiç aşık olmamıştır. Ta ki Kenan ile tanışana kadar. Karşılaştıkları andan itibaren birbirinden etkilenirler.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'Iın başrollerini paylaştığı Siyah İnci dizisinde Ebru karakterine hayat verdi. Ayrıca Tilki Yuvası, Şampiyon ve Dünya Hali filmlerinde rol aldı. Dünya Hali’nde şarkıcı Murat Dalkılıç’la başrolü üstlendi