06.08.2019 - 08:07
Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek mi?
Memur maaşları bilindiği üzere her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken binlerce memur ise bayramdan sonraki sürece denk gelen maaş alımlarına ilişkin sevindiren haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Peki memur maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte memur maaşlarına ilişkin merak edilen o açıklama...
Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıt buldu. Her ayın 15'inde başlanan memur maaş ödemeleri Kurban Bayramı nedeniyle bu ay 9 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılcak.
MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATIRILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
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