Merakla bekleniyor: La Casa De Papel 4. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Dünya çapında en çok izlenilen dizilerden biri olan La Casa De Papel için arayış hız kesmiyor. 4. yeni sezon müjdesi verilen La Casa De Papel dizisinin yayın tarihi de belli oldu mu merak ediliyor. 3. sezonuyla Temmuz ayına damga vuran La Casa De Papel 4. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir.Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa De Papel 3. sezon yayınlandıktan sonra, dizi ekibi, 4. yeni sezon müjdesini de vermişti. La Casa De Papel izleyicileri ise 4. yeni sezon ne zaman yayınlanacak merak etmeye başladı. La Casa De Papel dizisi için 4. yeni sezon müjdesi verilirken, yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağına dair bir bilgi verilmedi.