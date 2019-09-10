Mersin Kadın Platformu: Öldüren sevgi istemiyoruz

Olay, 14 Şubat günü Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Tutuklanan Davut Demir hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çok sayıda avukatın gönüllü olarak katıldığı davada sanık Davut Demir, savunmasını yaptı. Aşkın ile severek evlendiklerini belirten Davut Demir, 10 yıllık evliliklerini 2017 Aralık ayında bitirdiklerini söyledi. Demir, Ocak 2018'te eski eşinin sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım üzerine, onun ve çevresindekilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Araştırmalarım sonucu eski eşimin 2010'dan bu yana aynı okulda görev yaptığı bir öğretmenle gönül ilişkisi yaşadığını öğrendim. Kazandığım parayı başkasının mutluluğu için harcamasını hazmedemedim. Olay günü bir AVM içerisinde bulunan bir kahveciden kahve aldım ve arabamda içmeye başladım. Bu sırada eski eşim ve arkadaşları önümden geçti. Arabalarına binip uzaklaştılar. Ben de evime doğru giderken eski eşimin gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiğim kişiyi bir apartmanın önüne bıraktığını gördüm. Yoluma devam ederken ışıklarda eski eşim geldi. Konuşmak için penceremi açtım, seslendim. O da bana 'beni takip et' dedi. 10-15 dakika takipten sonra arabayı üstüme kırdı. Araç hakimiyetini kaybedip kaza yaptık. O sırada arabasından çıkarak bana hakaretler yağdırmaya başladı. Ben de bunun üzerine belimdeki silahı çıkarıp ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçmadım, yürüyerek gittim. Zaten kendim teslim oldum. Olayı inkar etmiyorum, cinayeti işledim. Delil falan karartmadım. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Yoksa benim kimseyi öldürmeye niyetim yoktu. Onu halen çok seviyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'ÖLDÜREN SEVGİ İSTEMİYORUZ'

Adliye önünde açıklama yapan Mersin Kadın Platformu adına konuşan Derya Narlı, "'Öldüren sevgi istemiyoruz' diye sokağa çıktığımız 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kübra katledildi. Biz özgür, eşit bireyler olarak yaşamak istiyoruz" dedi.

Adliye önünde yetkililere seslenen Kübra öğretmenin yakınları ise, "Ciğerimiz yandı. Başka Kübralar ölmesin. Ne olur önlem alın" diye konuştu.