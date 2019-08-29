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29.08.2019 - 16:02| DHA

Mersin Limanı'ndaki gemide kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'na yanaşan gemideki konteynerde 23 kilo 749 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 7 milyon 125 bin TL olduğu bildirildi.

Mersin Limanı'ndaki gemide kokain ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güney Amerika'dan gelip Mersin Limanı'na yanaşan gemideki konteynerde yoğunluk tespit edildi. Konteyneri incelemeye alan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, soğutucu motorunun bulunduğu bölümdeki kapağın altındaki gizli bölmede 20 paket halinde, toplam 23 kilo 749 gram kokain bulunduğunu tespit etti.

Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, uyuşturucunun değerinin 7 milyon 125 bin TL olduğu belirtildi.

 

 

 

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Mersin Limanı'ndaki gemide kokain ele geçirildi

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